İstanbul Film Akademi sene boyunca sinema alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini bekliyor.



"İstanbul'un merkezinde, film yapmak için gerekli olan tüm özellikleri profesyonel düzeyde öğrenin. 4 aylık Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi programı boyunca öğrenciler, ihtiyaç duyacakları geniş çaplı film yapımı deneyimini kazanırlar. Akademinin yönetmenlik programında öğrenciler sadece film teorilerini öğrenmekle kalmaz; film yapımının bütün aşamalarında uygulama yaparlar. Yoğun uygulamalı programımızda, öğrenciler artan zorluk seviyelerinde sürekli olarak pratikler yaparlar. Sonuçta, film yapımını öğrenmek için, gerçekten film çekmek gereklidir ve Akademinin merkezine aldığı felsefe de uygulayarak öğrenme felsefesidir.



İFA öğrencileri yönetmenlik, sinematografi, senaryo yazma, yapım ve kurgu gibi alanları içeren ana film yapım aşamalarını kapsayan geniş çaplı dersler görürler. Ayrıca, film yapımı öğrencilerimiz, akademimizin oyuncularına ve senaristlerine ulaşabilir, bu sayede oyuncu ve tam ekipmanlı set yönetiminde uzmanlaşma şansına sahip olurlar.



Film Yapım ve Yönetmenlik Atölyesi programımızın sonunda, öğrenciler film yönetmenlik alanında kendilerini geliştirmiş, inanılmaz miktarda yapım deneyimi kazanmış, 4 orijinal kısa film çekmiş ve yaratıcı sanatçılık becerileri konusunda farkındalık kazanmış olarak mezun olurlar."



Süre: 4 Ay



Gün: Cumartesi



Saat: 10.00 - 17.30