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Film Okuma Atölyeleri

Film Okuma Atölyeleri

film okuma atölyeleri Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz.

Film Okuma Atölyeleri

film okuma atölyeleri

                                                                            

Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa 

katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, 

sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz... 

Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede;

Değerli sinema yazarları ve akademisyenler

rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip 

yönetmenlerin,  farklı dönem ve türlerde, kendi 

anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve 

tartışmalar yapılmaktadır.

Atölyelerimiz,

Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli 

sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde; 

yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı 

kazandırmayı hedeflemektedir.

Her Analiz;

Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları 

anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen; 

kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler 

getirerek, zenginlik katacaktır...

farklı temalar, farklı bakış açıları...

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7 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00

Işıl Baş atölyesi

"Post Modern Bir Neo-Noir"

Nocturnal Animals  (Tom Ford) -2016- 

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14 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00

Yusuf Güven atölyesi

"Fidel' in Yüzünden"

Soy Cuba (Mikhail Kalatozov ) -1964- 

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21 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00

Janet Barış atölyesi

"Hatırlamanın Sonsuz Ağırlığı"

Remember (Atom Egoyan) -2015-

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28 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00

Fatoş Usta atölyesi

"O Çirkin Kraliçe, Ben Ondan Güzel"

Mon Roi (Maïwenn) -2015- 

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Katılım Ücreti :  

Aylık Katılım (4 Hafta) :   200 TL.  /  Öğrenci-Öğretmen : 180 TL. 

                                                                        

Haftalık Katılım            :     60 TL.  /  Öğrenci-Öğretmen-  :  50 TL. 

Atölyelere Rezervasyon Zorunludur.

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Detay & İletişim : 0 532 4244904 - 0 532 3976587

Kaynak: Etkinlik.io

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