film okuma atölyeleri
Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa
katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle,
sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...
Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede;
Değerli sinema yazarları ve akademisyenler
rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip
yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi
anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve
tartışmalar yapılmaktadır.
Atölyelerimiz,
Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli
sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde;
yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı
kazandırmayı hedeflemektedir.
Her Analiz;
Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları
anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;
kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler
getirerek, zenginlik katacaktır...
farklı temalar, farklı bakış açıları...
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7 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00
Işıl Baş atölyesi
"Post Modern Bir Neo-Noir"
Nocturnal Animals (Tom Ford) -2016-
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14 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00
Yusuf Güven atölyesi
"Fidel' in Yüzünden"
Soy Cuba (Mikhail Kalatozov ) -1964-
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21 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00
Janet Barış atölyesi
"Hatırlamanın Sonsuz Ağırlığı"
Remember (Atom Egoyan) -2015-
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28 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00
Fatoş Usta atölyesi
"O Çirkin Kraliçe, Ben Ondan Güzel"
Mon Roi (Maïwenn) -2015-
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Katılım Ücreti :
Aylık Katılım (4 Hafta) : 200 TL. / Öğrenci-Öğretmen : 180 TL.
Haftalık Katılım : 60 TL. / Öğrenci-Öğretmen- : 50 TL.
Atölyelere Rezervasyon Zorunludur.
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Detay & İletişim : 0 532 4244904 - 0 532 3976587
Film Okuma Atölyeleri
film okuma atölyeleri Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle, sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz.
film okuma atölyeleri