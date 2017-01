film okuma atölyeleri







Siz de sadece izlemekle yetinmeyip, bu yolculuğa



katılmanın zamanı geldi diyorsanız; yeni atölyelerimizle,



sizleri daha derinlere doğru davet ediyoruz...



Tüm sinemaseverlere yönelik atölyede;



Değerli sinema yazarları ve akademisyenler



rehberliğinde, birbirinden farklı tarzlara sahip



yönetmenlerin, farklı dönem ve türlerde, kendi



anlatı dillerini nasıl kurduklarına yönelik analiz ve



tartışmalar yapılmaktadır.



Atölyelerimiz,



Dünya sinemasının seçkin örnekleri; alanlarında yetkin, değerli



sinema yazarları ve akademisyen eğitmenlerimiz rehberliğinde;



yaratıcılarının ipuçlarının peşinde, filmlere farklı bakış açısı



kazandırmayı hedeflemektedir.



Her Analiz;



Aslında hep gözümüzün önünde duran kodları



anlamamızı sağlayacak, her farklı eğitmen;



kendi konsepti üzerinden, bu yolculuğa farklı perspektifler



getirerek, zenginlik katacaktır...



farklı temalar, farklı bakış açıları...



7 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00



Işıl Baş atölyesi



"Post Modern Bir Neo-Noir"



Nocturnal Animals (Tom Ford) -2016-



14 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00



Yusuf Güven atölyesi



"Fidel' in Yüzünden"



Soy Cuba (Mikhail Kalatozov ) -1964-



21 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00



Janet Barış atölyesi



"Hatırlamanın Sonsuz Ağırlığı"



Remember (Atom Egoyan) -2015-



28 Ocak Cumartesi 17: 00 - 20: 00



Fatoş Usta atölyesi



"O Çirkin Kraliçe, Ben Ondan Güzel"



Mon Roi (Maïwenn) -2015-



Katılım Ücreti :



Aylık Katılım (4 Hafta) : 200 TL. / Öğrenci-Öğretmen : 180 TL.







Haftalık Katılım : 60 TL. / Öğrenci-Öğretmen- : 50 TL.



Atölyelere Rezervasyon Zorunludur.



Detay & İletişim : 0 532 4244904 - 0 532 3976587