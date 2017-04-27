Film Gibi Soygun Girişimi

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde, bir tıra arkadan yaklaşan motosikletteki 3 kişi yansıyor kameraya. İçlerinden biri demir kesme makasıyla kilidi kırıyor, ardından da tıra atlıyor. İşte tam da o sırada motosiklet devriliyor ve üzerindeki 2 kişi yola savruluyor. Ne yapacağını bilemeyen üçüncü soyguncu da bir süre sonra kendini aşağı atıyor. Soyguncuların akıbetleriyse bilinmiyor.