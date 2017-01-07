Film Gibi Kovalamaca Kazayla Bitti

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Osmancık ilçesinde polis ve gasp şüphelisi arasında yaşanan kovalamaca kazayla bitti.



İddiaya göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde gasp şüphesi 27 yaşındaki Özgür İ.'nin bulunduğu 19 TT 739 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheli aracıyla Osmancık ilçesi istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri Laçin ve bölgedeki ilçeleri uyardı.



Laçin ilçesinde de polisin dur ihtarına uymayan şüpheli buradan Dodurga ilçesine doğru kaçmaya başladı. Dodurga'da tüm uyarılara rağmen durmayarak kaçan şahıs peşindeki polisleri atlatarak Osmancık ilçesine kaçtı. Bunun üzerine Osmancık polisi de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. İlçe merkezinde bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs Ergenekon Caddesinden D-100 karayolunda yakın bir bölgeden geri döndü.



Polisin uyarı atışlarına aldırış etmeden tekrar Dodurga istikametine yönelen zanlı Dodurga Caddesi üzerinde at yarışları mevkiinde virajı alamayarak aracıyla kaza yaptı. Kazadan sonra araçtan inerek kaçmaya çalışan zanlıyı polisler yakalayarak gözaltına aldı. Kazadan yara almadan kurtulan zanlı sağlık kontörlü için Osmancık Devlet Hastanesine götürüldü.



Araçta çok sayıda boş içki şişesi bulunurken şahsın alkol testinde alkollü olmadığı belirlendi. Sağlık kontrolünün ardından Osmancık Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı buradaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.



Şahsın çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. - ÇORUM