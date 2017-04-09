Film Gibi Kazaya Film Gibi Kurtarma Operasyonu

Adana'da toprak yolda otomobilin takla atması sonucu yaralanan ve telefonuyla 155'i arayarak haber veren bir kişi, aracın arkasında baygın şekilde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa İnekçi (42) 01 RM 684 plakalı otomobili ile Seyhan Baraj Gölü kenarına manzara seyretmek için evinden çıktı. İnekçi, göl kenarına çabuk gitmek için toprak yola girdi. Hava yağışlı olduğu için bir süre giden İnekçi, viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybedince araç takla attı. Takla atıp ters düşen otomobilde sıkışan ve yaralanan İnekçi, telefonla 155'i arayarak "Otomobil ile giderken takla attım, aracın içinde sıkıştım burada kimse yok bana yardım edin yaralıyım" diyerek kazanın adresini verdi. Polis ekipleri hemen sağlık ve Can-Kur ekipleriyle irtibata geçip kaza yerine yönlendirdi. Polis ve ekipler bir süre olay yerine bulamadı. İnekçi'yi tekrar arayıp olay yerine sormak istedi ancak İnekçi baygın olduğu için ona ulaşamadı. Ekipler daha sonra kaza yerini buldu. İnekçi toprak yoldan geldiği ve hava yağışlı olduğu için çamur olduğundan kazanın olduğu yere araçlar çıkamadı. Ekipler yaya olarak yaklaşık 1.5 kilometre yürüyerek kaza yerine ulaştı. Salık ekipleri hemen İnekçi'ye ilk müdahaleyi yapıp sedyeye koydu.



ÇALAN TELEFONA POLİS BAKTI



Bu arada İnekçi'nin hemen yanı başında bulunan ve sürekli çalan telefonuna o baygın olduğu için polis bakmak zorunda kaldı. Polis telefonda "Hakim dayı" diye kayıtlı kişinin araması sonucu telefonu açtı. Karşıdaki kişi İnekçi'nin sağlık durumunu sorunca polis sağlık ekiplerinden aldığı bilgiyi şahsa aktararak, "Şuan baygın ama durumu iyi, bilinci açık, korkulacak bir durum yok" diye yanıt verdi. Polis peş peşe arayan İnekçi'nin yakınlarına cevap verdi.



"O BENİM OĞLUM"



Bu arada sağlık ekipleri, polis ve olay yerine gelen Can-Kur ekipleri sedye ile yaralıyı ambulansa götürmek için yola çıktı. Bu arada Can-Kur ekiplerinde çalışan Ali Güler de yardım için geldi. Güler, sedyeye yaklaşıp tuttuğunda yaralıyı görünce, "Bu benim oğlum, benim oğlum" diyerek şok geçirdi. Güler, yaralıyı hem taşıyıp hem de ağlamaya başladı. Bu arada bir Can-Kur ekibi yaralının telefonunu alarak rehberden bir kişi rastgele arayıp yaralının ismini ve soyismini sordu. Telefondaki kişi telefonun sahibinin Mustafa İnekçi olduğunu söyleyince Ali Güler, "Benim oğlumun ismi Gökhan" diyerek derin bir nefes aldı. Yaralı daha sonra yaklaşık 1.5 kilometre yürüyüşün ardından ambulansa getirildi.



"YANIMDA 3-4 KİŞİ DAHA VARDI"



İlk müdahalenin ardından biraz kendine gelen yaralı İnekçi, sağlık görevlilerine yanında 3-4 kişi daha olduğunu söyledi. Bunun üzerine ekipler alarma geçerek olay yerine tekrar gitti. Polis ve itfaiye ekipleri otomobil içinde ve ormanlık alanda arama başlattı. Ancak yapılan aramalarda kimseye rastlanmadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yarıla ise özel bir hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)