Film Gibi Fidye Operasyonu

İstanbul'da, Iraklı iş adamı ve öğretim üyesini kaçırarak, 2 milyon dolar fidye istedikleri öne sürülen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.



İstanbul'da 13 Nisan'da düzenlenecek iş seminerine katılmak için Türkiye'ye gelen Irak uyruklu iş adamı Hafet Hüseyin (58) ile öğretim üyesi Prof. Dr. Saad Abed Jasım Almarı'nın (65) ailelerini telefonla arayan kişiler, Hüseyin ile Almarı'yı kaçırdıklarını, 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakacaklarını söyledi.



İnşaat ve petrol sektöründe iş yapan Hüseyin ve öğretim üyesi Almarı'nın aileleri, 15 Nisan'da Bağdat'tan İstanbul'a gelerek, durumu polise bildirdi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere ekibi çalışma başlatırken, aileyi yeniden telefonla arayan şüpheliler, 2 milyon dolarlık fidyenin 100 bin dolarını Bağdat'taki bir döviz bürosuna teslim etmelerini istedi. İstanbul'da bulunan aileler, Bağdat'taki yakınları aracılığıyla 100 bin doları döviz bürosuna gönderdi.



Bu sırada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Bağdat polisi ile bağlantı kurarak, durumu bildirdi. Rehine Kurtarma ve Müzakere ekibinin fiziki ve teknik takip çalışması sonucu, İstanbul'da iş adamı Hüseyin ve öğretim üyesi Almarı'yı kaçıran kişilerin adresleri de tespit edildi.



Fatih Molla Gürani Mahallesi Muratpaşa Sokak'taki adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler Mısır uyruklu Khaled Elghasy (30) ile Irak uyruklu Rabah Abood Khalıfah (37) yakalandı. Evde bulunan Hafet Hüseyin ile Prof. Dr. Saad Abed Jasım Almarı kurtarıldı.



Bağdat polisinin operasyonunda ise döviz bürosundan 100 bin doları teslim alan kişi ile olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerin, organizatör gibi davranarak iş adamı Hüseyin ve öğretim üyesi Almarı ile temasa geçtikleri, İstanbul'a getirmek için sözde bir iş semineri davetiyesi hazırlayıp kendilerine verdikleri, bu sayede kandırdıkları mağdurları kaçırdıkları belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.