Film Çeker Gibi İntihar Girişimini Kaydettiler

Mersin'de bir genç, Mersin Adliyesi'nin son katının balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kız arkadaşından ayrıldığından dolayı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genci, adliyede görevli bir savcı intihardan vazgeçirdi. Çevredeki kimi vatandaş film izler gibi intihar girişimini izlerken, kimisi ise film çeker gibi olayı telefonlarına kaydederek, ilginç görüntüler oluşturdular.

KIZ ARKADAŞINDAN AYRILDIĞINI SÖYLEDİ

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 26 yaşındaki Volkan A., Mersin Adliyesi'nin son katının balkonuna çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ilk olarak ikna çalışmasına, adliye polisi başladı. Ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve uzman polisler yönlendirildi. Kız arkadaşından ayrıldığından dolayı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen genci, yaklaşık bir saat boyunca itfaiye ve polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

VATANDAŞLAR TELEFONLARIYLA KAYDETTİ

Bir süre sonra adliyede görevli bir savcı gencin yanına gelerek, şahsı intihar girişiminden vazgeçirdi. şahıs güvenli bir şekilde bulunduğu yerden alınırken, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Çevredeki kimi vatandaş film izler gibi intihar girişimini izlerken, kimisi ise film çeker gibi olayı telefonlarına kaydederek, ilginç görüntüler oluşturdular.



