Fillon'a Kendi Safından 'Adaylığını Geri Çek' Çağrısı





Fransa'da cumhurbaşkanlığına aday olan François Fillon, hakkında açılan soruşturmaya tepki göstererek "beni bitirmeye çalışıyorlar" dedi.



Merkez sağdaki Cumhuriyetçilerin adayı Fillon, danışmanı olarak gösterdiği eşi Penelope Fillion'a, çalışmamasına rağmen devletin kasasından maaş ödemekle suçlanıyor.



REUTERS/Pascal Rossignol, 29 Ocak 2017



Tüm baskılara rağmen seçim kampanyasını sürdüren Fillon, Charleville-Mezieres kentinde düzenlediği mitinginde, "Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Öfkeli olduğumu inkar edemem. Başlattıkları yıkımın keyfini süren aşağılıklarla mücadele ediyorum" diye konuştu.



Bu sırada, Penelope Fillion'un "seçim kampanyalarındaki yardımlarım dışında eşim için hiç çalışmadım dediği" 2007 yılına ait röportaj Fransız kanallarında tekrar yayınlandı.



#PenelopeFillon: "Sans les enfants, j'aurais sans doute cherché un travail" Elise Lucet a enterré la campagne #Fillon… #EnvoyeSpecial pic.twitter.com/x3KvFZ2V2n— Nils Wilcke (@paul_denton) February 2, 2017



Kamuoyu yoklamalarına göre skandalın patlak vermesinin ardından, Cumhuriyetçi adayın halk desteği azaldı. Fillion'un kendi safından da adaylığını geri çekmesi yönünde çağrılar daha yüksek sesle duyulmaya başlandı.



Seçimlerin en genç adayı Macron favori gösteriliyor



62 yaşındaki siyasetçinin başını ağrıtan skandal seçimlerde bağımsız aday olan Emmanuel Macron'ın elini güçlendirdi. Kimi anketlere göre, 39 yaşındaki eski ekonomi bakanının seçimleri kazanması sürpriz olamayacak.



Fotoğraf: REUTERS/Christian Hartmann



Marine Le Pen'e soru soran gazeteci tartaklandı



Cumhuriyetçilere azalan destekten yararlanan diğer bir adaysa aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen. Avrupa Birliği ve göçmen karşıtlığıyla tanınan adayın da Fillon gibi başı dertte.



Fotoğraf: REUTERS/Jacky Naegelen



Le Pen'in Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bütçesinden kendi partisinin çıkarları için harcama yaptığı tespit edilmişti. AP'nin yaklaşık 300 bin Euro'yu geri ödemek için Le Pen'e tanıdığı süre 1 Şubat'ta doldu. Le Pen'in ödeme yapmaması halinde maaşından kesileceği duyurulmuştu.



Başkent Paris'te bir fuarı ziyaret eden sağcı lidere konuyla ilgili soru yöneltildi. Fakat soruyu soran gazeteci Paul Larrouturou, korumalar tarafından tartaklanarak Le Pen'den uzaklaştırıldı.



Ulusal Cephe korumaların fuarın güvenlik personeli olduğunu öne sürdü. Fuarın organizatörlerindense henüz bir açıklama gelmedi.



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Tags: geri kendi Marine Le Pen adaylığını çağrısı safından François Fillon çek Fillona Fransa Gepost: 03 februari 2017