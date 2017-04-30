Filistinli Tutukluların Ailelerinden Açlık Grevi

İsrail hapishanelerinde günlerdir açlık grevini sürdüren Filistinlilere destek amacıyla Ramallah kentinde çok sayıda tutuklu ailesi bir günlük açlık grevine girdiklerini duyurdu.



Tutuklularla ilgili kurumlar ve grupların çağrısı üzerine Ramallah kentindeki Yasir Arafat Meydanı'nda kurulan dayanışma çadırında başlatılan açlık grevine tutuklu ailelerinin yanı sıra yakınları İsrail tarafından katledilen aileler de destek verdi.



Ayrıca çok sayıda Filistinli, genellikle açlık grevine başlamadan önce dökülmesi korkusuyla saçlarını kestiren tutuklulara destek amacıyla saçlarını tıraş etti.



İsrail askerlerinin geçen yıl Kudüs'te "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürdüğü Beha Alyan'ın babası Muhammed Alyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir günlük açlık greviyle, İsrail hapishanelerinde günlerdir açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara küçük de olsa bir destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.



Uluslararası topluma açlık grevi yapan tutukluların taleplerini gerçekleştirmek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulunan Alyan, "Biz yakınları hapishanelerde olan veya onları kaybedenleri aileleri olarak işgalle mücadelede birlikteyiz. Evlatlarımız hapishanelerden çıkana kadar yan yana duracağız." dedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.