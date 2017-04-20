Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisine Müdahale

İsrail askerlerinin, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde gösteri yapan gençlere müdahalesi sonucu 7 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail hapishanelerinde açlık grevine başlayan Filistinli tutuklulara destek için Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.



Müdahale sırasında gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere gençlerin taş atarak karşılık verdiği belirtildi.



Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, askerlerin müdahalesi nedeniyle bir Filistinlinin gerçek, 6 Filistinlinin plastik mermi ile yaralandığı, 11 göstericinin ise atılan gazdan etkilendiği kaydedildi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.