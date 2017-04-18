Filistinli Tutuklulara Destek Amacıyla Gösteri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde, İsrail hapishanelerindeki şartların iyileştirilmesi için açlık grevi başlatan yaklaşık iki bin Filistinli tutukluya destek amacıyla gösteri düzenlendi.



Beytullahim'de Hristiyanlarca Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan yüzlerce Filistinli, yaktıkları mumlarla İsrail hapishanelerindeki tutuklularla dayanışma için gösteri düzenlendi.





Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı İsa Karaka, burada yaptığı konuşmada, "Filistin halkı bugün Birleşmiş Milletlere ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine gönderdiği mektupta, Filistinli esirlerin korunması ve İsrail'e uluslararası hukuka bağlı kalması hususunda baskı yapması için acil harekete geçmesi taleplerine yer verdi." dedi.





İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlaline son vermesi ve tutukluların kurtarılması çağrısında bulunan Karaka, açlık grevi sürecinin belirleyici bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.





İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilip tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başlamıştı.





Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.