Filistinli Tutuklu 15 Yıl Sonra Serbest Bırakıldı

İsrail, 15 yıldır tutuklu olan Filistinli Lina El Jarboni'yi serbest bıraktı.



İsrail, 15 yıldır tutuklu bulunan Filistinli kadını serbest bıraktı. 15 yıl boyunca İsrail'de Hasharon Hapishanesinde yatan Lina El Jarbouni, bugün özgürlüğüne kavuştu. 43 yaşındaki Jarbouni, İslami Cihad Hareketi üyesi olduğu gerekçesiyle 18 Nisan 2002'de gözaltına alınmıştı. Yetkililere karşı geldiği için hakkında 17 yıl hapis cezası istenen Jarbouni, avukatının kararı temyize götürmesinin ardından 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



Lina El Jarbouni, serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada sevincinin yerini üzüntüye bıraktığını kaydederek, İsrail hapishanelerinde bulunan tüm tutukluların serbest bırakılmasını dilediğini söyledi. Jarbouni, tutuklulara açlık grevi başlatılması çağrısında da bulundu. - TEL AVİV