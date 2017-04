Filistinli Tutsaklara 'Yalnız Değilsiniz' Demek Istiyoruz'

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgili olarak, "Filistinli tutsaklara 'siz yalnız değilsiniz' demek istiyoruz. Bütün Filistinliler sizinle. Sadece burada değil, tüm dünyada sesimiz yükselecek. Tek isteğimiz sizin temel haklarınızı elde etmeniz." dedi.



Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinde, İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinlinin, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için başlattıkları açlık greviyle ilgili basın açıklaması yapıldı.



Büyükelçi Mustafa, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin 10 gündür açlık grevini sürdürdüklerini belirterek, eylemin amacının uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail'in ellerinden aldığı temel hakları geri kazanmak olduğunu ifade etti.



Şu an iki bine yakın Filistinlinin açlık grevinde olduğuna dikkati çeken Mustafa, "Önümüzdeki günlerde daha fazla Filistinli açlık grevine katılacak." dedi.



Mustafa, açlık grevinin 10 gündür devam ettiğini ve İsrail hükümetinin Filistinlilerin taleplerine kulaklarını kapattığını vurgulayarak, Yahudi yerleşimcilerin İsrail hapisanelerinin yakınlarında mangal yaparak açlık grevindeki Filistinli mahkumlara karşı düşmanlık sergilediğini söyledi.



"Bizim halkımızın tutsaklık ve hapislerle ilgili tarihi yüz yıldan uzun bir süreye dayanmaktadır." ifadesini kullanan Mustafa, Filistin topraklarının 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesinden bu yana 800 bin Filistinlinin İsrail hapisanelerine girdiğini aktardı.



"Filistin devletini kurma çabamızdan vazgeçmeyeceğiz"



Mustafa, Filistinlilerin İngiliz hapisanelerinde de çok zor günler geçirdiklerini hatırlatarak, "Biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Temel ve kanuni hakkımız olan bağımsız Filistin devletini kurma konusundaki çabamızdan geri durmayacağız." ifadesini kullandı.



Halihazırda İsrail hapisanelerinde 7 binden fazla Filistinlinin bulunduğunun altını çizen Mustafa, "Bu esirler sadece rakamlarla ifade edilmez." şeklinde konuştu.



Mustafa, İsrail hapisanelerinde 56 kadın ve 300 çocuğun bulunduğunu, 500 kişinin ise herhangi bir suç belirtilmeden hapis yattığını belirterek, tutuklular arasında Filistin Ulusal Yasama Meclisi üyesi 13 kişi, 28 gazeteci ve 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması öncesinden beri hapis yatan 28 kişinin bulunduğunu söyledi.



Filistin mücadelesi için önemli isimlerden biri olan Kerim Yunus'un 35 yıldır, Mervan Bergusi'nin ise 15 yıldır hapiste olduğunun altının çizen Mustafa, "Filistinli esirlerin arasında çok önemli kişiler var. Hepsinin özel bir yeri, hikayesi ve mücadelesi var. Hepsine saygımız sonsuz." şeklinde konuştu.



Büyükelçi Mustafa, yapılan açıklama ile Filistinli mahkumlarla dayanışma sergilediklerini belirterek, "Filistinli tutsaklara, 'siz yalnız değilsiniz' demek istiyoruz. Bütün Filistinliler sizinle. Sadece burada değil, bütün dünyada sesimiz yükselecek. Tüm isteğimiz sizin temel haklarınızı elde etmeniz." diye konuştu.



İsrail'e Filistinli mahkumlara temel haklarını tanıma çağrısında bulunan Mustafa, uluslararası hukukun belirlediği haklar sağlanmadıkça barışın tesis edilemeyeceğini vurguladı.



Uluslararası topluma ve kurumlara çağrıda bulunan Mustafa, İsrail'e Filistinli tutukluların temel haklarının sağlanması konusunda baskı yapılması gerektiğini hatırlattı.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 56'sı kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Ayrıca İsrail hükümeti 2015'te cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin "zorla beslenmesini" meşru kılan yasa tasarısını onaylamıştı.



Yasaya göre hapishane yetkililerinin, açlık grevindeki mahkumların "zorla beslenmesi" için mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. Mahkemenin onay vermesi halinde mahkumlar kendi iradelerinin dışında beslenebiliyor.