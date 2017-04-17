Filistinli Mahkumlar Mervan Barguti Liderliğinde Toplu Açlık Grevinde

İsrail hapishanelerindeki binden fazla Filistinli mahkum, hapishane koşullarına karşı açlık grevine başladı.



Açlık grevine, İsrail tarafından işlediği ileri sürülen beş cinayetten hapse atılan Filistinli lider Mervan Barguti önderlik ediyor.



Barguti'nin adı, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın olası haleflerinden biri olarak geçiyordu.



Grevdeki mahkümlara destek amacıyla İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da gösteriler düzenlendiği ve Beytüllahim'de Filistinli gençlerin İsrail askerleriyle çatıştığı belirtildi.



İsrailli yetkililere göre 1,187 mahkümun katıldığı grevin Filistin topraklarındaki gerilimi arttırabileceği söyleniyor.



Açlık grevi, Filistinlilerin tutuklu yakınlarını andığı Filistinli Mahkumlar Günü'nde başlatıldı.



'İdari gözaltı'



İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli mahkümlar iki taraf arasındaki gerilim kaynaklarından biri.



Filistinliler mahkümları, siyasi mahkumlar olarak görüyor. Mahkümların birçoğu İsraillilere saldırılar ve diğer suçlardan hükümlü.



Diğerleriyse, şüphelilerin hiçbir suçlama yöneltilmeden altı ay boyunca tutulabildiği "İdari gözaltı" ile tutuluyor.



Filistinli kuruluşlara göre, İsrail hapishanelerinde 7 bin Filistinli mahkum tutuluyor.