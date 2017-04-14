Filistinli, İsrailli Bir Kadını Öldürdü

Eski Kudüs'te bugün yaşanan olayda Filistinli bir adam İsrailli genç bir kadını bıçaklayarak öldürdü.



İsrail Polisi Sözcüsü Luba al-Samri yaptığı açıklamada, Eski Kudüs yakınında gerçekleşen olayda, 1 kişinin tutuklandığını belirtti. 57 yaşındaki Filistinli bir adam tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İsrailli bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın ise bir trene binerken yakalandığı açıklandı. - KUDÜS