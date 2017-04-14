Filistinli, İsrailli Bir Kadını Öldürdü
Eski Kudüs’te bugün yaşanan olayda Filistinli bir adam İsrailli genç bir kadını bıçaklayarak öldürdü.
Eski Kudüs'te bugün yaşanan olayda Filistinli bir adam İsrailli genç bir kadını bıçaklayarak öldürdü.
İsrail Polisi Sözcüsü Luba al-Samri yaptığı açıklamada, Eski Kudüs yakınında gerçekleşen olayda, 1 kişinin tutuklandığını belirtti. 57 yaşındaki Filistinli bir adam tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan İsrailli bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın ise bir trene binerken yakalandığı açıklandı. - KUDÜS