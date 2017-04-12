Gazze Şeridi'nde İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.



İslami Cihad Hareketine yakınlığıyla bilinen Kudüs'ün Kalbi Vakfı'nın (Muhcetu'l Kudüs) çağrısı ile Gazze'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) binası önünde bir araya gelen onlarca gösterici, "Esirlere özgürlük", "Hasta tutuklular, şehadeti bekliyor" yazılı dövizler taşıdı.



İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde kanser ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan Filistinli tutuklular bulunduğunu söyledi.



Şihab, "Uluslararası insan hakları kuruluşlarının, Filistinli hasta tutukluların içinde bulunduğu sıkıntılar karşısında takındığı sessiz tavrı kınıyoruz." dedi.



Öte yandan AA muhabirine konuşan Kudüs'ün Kalbi Vakfı yetkilisi Ahmed Harzallah, gösterinin amacının "uluslararası toplumun dikkatini, Filistinli hasta tutuklulara çekebilmek" olduğunu ifade etti.



İsrail yönetiminin izlediği tıbbi ihmal siyaseti nedeniyle İsrail hapishanelerinde bin 800 hasta Filistinli olduğunu kaydeden Harzallah, uluslararası topluma "Filistinli tutuklulara karşı sorumluluklarını üstlenmeleri" çağrısında bulundu.



Filistin resmi verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.