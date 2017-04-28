Filistinli Gençler İsrail Askerine Taşlı Saldırı

Filistin Güney Batı Şeria'daki Beytüllahim şehrinde bir grup İsrail askerinin etrafını çeviren Filistinli gençler, göz yaşartıcı gaz bidonları ve taşlarla askerlere saldırdı.



Güney Batı Şeria'daki Beytüllahim şehrinde bulunan Taqu'a kasabasında dün meydana gelen olayda, bir grup İsrail askerinin Filistinli birkaç genç tarafından etrafları sarılarak üzerilerine göz yaşartıcı gaz bidonları ve taş fırlatıldı. Bir evin avlusunda kalan İsrail askerleri kurtulmaya çalışırken yardım çağrısında bulundu. İsrail askerleri, yaklaşık 1 saat sonra destek alarak bulundukları yerden kaçtı. Bir Filistinli tarafından yaşanan olay anları kaydedildi. - GAZZE