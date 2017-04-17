Filistinli Esirlerle Dayanışma Gösterisi

Filistinli Esirler Günü münasebetiyle İslami ve Ulusal örgütlerin çağrısı üzerine Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenlendi. Tutuklu yakınları, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin bir an önce serbest kalmasının sağlanması için uluslararası toplum ve insan hakları örgütlerinden "derhal" harekete geçmelerini istedi.