Filistinli Çocuklar İçin "Kudüs'e Varış" Oyunu

HİDAYET ES-SAİDİ - Filistinli Muhammed el-Amriti, "Yılan ve Merdiven" oyununu, "Kudüs'e Varış" şeklinde uyarladı.



Tarihi Hindistan'a uzanan, yılanın gerileme, merdivenin ise ilerleme şeklinde karşılık bulduğu 100 karelik oyunu "Kudüs'e Varış" şeklinde yeniden kurgulayan 33 yaşındaki Amriti, hedefi Kudüs'e ulaşma olan 100 karede, İsrail'deki Filistin şehirlerinin isimleri, el yapımı Filistin roketleri, İsrail tankları ile uçakları, ambulanslar ve Filistinli direnişçileri resmetti.



Amriti, zar ve iki piyon kullanılarak oynanan oyunda bir tür ceza anlamı taşıyan ve geri götüren yılan yerine İsrail tankları ve uçaklarını, ileri götüren merdiven yerine ise Filistin tünelleri, roketleri ve direnişçilerini yerleştirdi.



"Oyun ile çocuklara, yeni nesle vatan sevgisi aşılamayı, İsrail işgali altındaki Filistin şehir ve köylerini tanıtmayı amaçlıyoruz." diyen Amriti, oyunun çocuklar üzerindeki muhtemel etkilerini alanında uzman psikologlarla görüştüğünü söyledi.



Yaptığı bu görüşmelerden olumlu neticeler aldığını ifade eden Amriti, "Oyunun çocuklar üzerinde olumsuz bir etkisi yok. Aksine tarihleri ve işgal altındaki şehirlerimiz hakkındaki bilgileri artırıyor." diye konuştu.



Önümüzdeki günlerde oyundan 10 bin adet üretileceğini ve piyasaya sürüleceğini kaydeden Amriti, başka Arap ülkelerinden de oyun fikrini beğenip destek olmak için arayanlar olduğunu aktardı.



İsrail'den oyuna "terör aşıladığı" suçlaması



İsrail medyasının, çocuklarda Yahudilere karşı nefret duyguları uyandırdığını iddia ederek oyuna tepki gösterdiğini aktaran Amriti, bu iddialara katılmadığını dile getirdi.



Amriti sözlerini şöyle tamamladı:



"Oyun, çocuklarda vatan sevgisi, özgürlük ve direniş duygularını güçlendirmeyi hedefliyor. Çalınan topraklarını geri alma konusunda bilinç oluşturuyor. Oyunun terörle uzaktan yakından ilişkisi yok. Terör, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürdüğünüz, evleri bombaladığınız, bir bölgeyi 10 yıldan fazla bir süre abluka altında tuttuğunuz zaman olur."



İsrail Hükümetinin Filistin Topraklarındaki Faaliyetlerinin Koordinatörü Yoav Mordechai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyunun Gazze'deki çocuklara "şiddet ve terör" aşıldığını iddia etmişti. Mordechai, oyunun Hamas üretimi olduğunu ileri sürmüştü.