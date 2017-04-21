Filistinli Çocuklar Babalarına Kavuştu

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular aileleriyle görüştü.



İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular aileleriyle görüştü. Filistinli aktivistler görüşme anlarını kaydetti. Görüntüler, tutuklu babaların çocuklarıyla öncelikle camın arkasından görüşme anı ve polislerin izin vermesiyle çocukların babalarıyla sarılma anları yer alıyor. İçeriye girilmesine izin verilmeyen mahkum eşleri çocuklarının babalarıyla kavuşma anını gözyaşları içerisinde izledi.



Öte yandan İsrail hapishanelerinde bulunan bin 500 Filistinli tutuklunun 17 Nisan'da özgürlükleri ve itibarları için başlattıkları açlık grevinin 5'inci gününe girdi. - KUDÜS