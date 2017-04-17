Filistinli 2 Bin Mahkum Açlık Grevine Başladı

İsrail hapishanelerinde 2 bin civarında Filistinli siyasi mahkumun, cezaevi şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının karşılanması isteğiyle açlık grevine başladığı bildirildi.



Filistinli mahkumların bugüne kadar yaptığı en büyük açıklık grevi, her yıl 17 Nisan'da yapılan Filistinli Mahkumlar Günü'nde açıklandı. Mahkum Mervan Barguti tarafından yönlendirilen açlık grevinin İsrail'deki altı hapishanede yapılacağı kaydedildi.



Filistinli Mahkumlar Araştırma Merkezi'nin sözcüsü Amina al-Taweel, Filistinli mahkumların haklarını almak için çalacakları tek kapının açlık grevi olduğunu, grevin netice alınana kadar devam edeceğini söyledi.



Kudüs merkezli Mahkum Hakları Grubu Addameer ise İsrail hapishanelerinde 500'ü yönetici, 6 bin 500 mahkumun olduğunu belirtti.



Amina al-Taweel, açlık grevi sebebiyle bir mahkumun ağır hasta olması ve ölmesi durumunda İsrail hükumetinin sorumlu olacağını, buna göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.



İsrail hapishanelerinde birçok mahkumun sağlık durumunun dikkate alınmadığı, hasta mahkumların tedavi masraflarının da kendileri tarafından karşılandığı ifade edildi. Hasta mahkumlara su verilmediği de haberde kaydedildi. - KUDÜS