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Pankartlar ve dövizler taşıyan göstericilerin yürüyüşü

Hamas'ın yöneticilerinden Salah el-Berdevil'in konuşması Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen gösteride, Filistin yönetiminin bölge sakinlerine yönelik uygulamaları protesto edildi.



Hamas tarafından düzenlenen eyleme katılan onlarca Filistinli, Filistin yönetiminin bölge sakinlerine yönelik uygulamalarını kınayarak, yönetimin uygulamaları aleyhinde pankartlar taşıdı.



Hamas'ın yöneticilerinden Salah el-Berdevil, gösteride yaptığı konuşmada, Hamas'ın, yaklaşık on yıldır devam eden ablukaya direndiğini ve siyasi baskılara boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, "Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yönelik daha önce görülmemiş uygulamalarını kapsayan tehditlerini kabul etmiyoruz." dedi.



Hamas'ın geçen senelerde üzerinde mutabık kalınan ulusal uzlaşıyı uygulamaya hazır olduğunu yineleyen Berdevil, uzlaşı hükümetinin tüm sorumluluklarını yerine getirmesi halinde Gazze'de bakanlıklar arasında tesis edilen idari komitenin görevinin sonlandırılacağını söyledi.



Berdevil, Gazze'ye yönelik kısıtlamaların artırılmasının, Hamas'a boyun eğdirmeyi hedefleyen bir komplo olduğunu ifade ederek bunun, Abbas'ın yakın zamanda gerçekleşeceği belirtilen görüşme öncesinde Amerikalı mevkidaşı Donald Trump'a, siyasi sürece ortak olduğunu ispat çabası olduğunu ileri sürdü.