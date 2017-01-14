Filistin Vatikan'da Büyükelçilik Açtı





Filistin, Katolik dünyasının yönetim merkezi Vatikan'da büyükelçilik açtı.



Açılış töreninde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Vatikan'ı temsilen Başpiskopos Angelo Becciu hazır bulundu.



Vatikan Filistin'i 2015'te devlet olarak tanımıştı.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ülkesini tanımayan diğer devletlerin Vatikan'ı örnek almasını dilediğini belirtti.



Filistinli lider, "Bu elçilik binası bizim için bir onur kaynağıdır. Umut ediyoruz ki dünyadaki tüm ülkeler Filistin devletini tanır ve bu adımlar bizi barış sürecine daha da yakınlaştırır" ifadelerini kullandı.



Abbas ayrıca ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planlarına da değindi. Abbas, bu kararın gerçekleşmesi durumunda barışın baltalanacağını vurguladı.



Açılışın ardından Mahmud Abbas, Papa Francis'in konuğu oldu.



Katoliklerin ruhani lideri, İsrail ile Filistin arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlamasını umduğunu ve görüşmelerde aracılar olmadan doğrudan tarafların masaya oturması gerektiğini belirtti.



Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 ülkenin temsilcileri Ortadoğu Barış Konferansı'nda bir araya gelecek. Toplantılarda İsrail ve Filistinli liderlerin ikili görüşmesi için yapılan çağrıların yinelenmesi bekleniyor. Ancak Tel Aviv ikincisi düzenlenecek barış konferansına en başından beri karşı çıkıyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: büyükelçilik Filistin Devleti Filistin Vatikanda açtı Vatikan Gepost: 14 januari 2017