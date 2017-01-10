Filistin Ulusal Konseyi Hazırlık Toplantısı

Filistin Ulusal Konseyi hazırlık komitesi toplantısı, "farklı gruplar arasında uzlaşıyı sağlamak, konseyin toplantı takvimi ve siyasi programının" belirlenmesi amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta başladı.



Hamas, Fetih Hareketi ve İslami Cihad Hareketi'nin de aralarında bulunduğu 30 farklı Filistinli siyasi grup, Beyrut'taki Filistin Büyükelçiliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.



Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'un açılış ve selamlama konuşmasının ardından gruplar basına kapalı görüşmeye geçti.



AA muhabirine toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ali Bereke, "Toplantıya Hamas olarak Filistin milli birliğini güçlendirmek, Kahire ve Doha'da fikir birliği sağladığımız anlaşmaları hayata geçirmek için katılıyoruz. Filistin Ulusal Konseyi seçiminin gerçekleştirilmesini istiyoruz. Ayrıca, Siyonist işgali sonlandıracak, ulusal stratejiyi belirleyecek Filistin Kurtuluş Örgütü'nün demokratik esaslar ve siyasi diyalogla yeniden inşa edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesini istiyoruz." dedi.



Filistin davasının bugün birtakım tehlikelerle karşı karşıya kaldığını belirten Bereke, Filistin cephesindeki bölünmenin sonlandırılması ve tek bir duruş sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.



Toplantıların başarılı sonuçlara ulaşmasını temenni eden Bereke, şunları söyledi:



"Ulusal Konseyde yaklaşık 20 yıldır devam eden sorunlar var. Filistin içinde ve dışında yaklaşık 700 üyeden oluşan konsey ortak bir noktada buluşamıyor. Hamas daha önceden üzerinde anlaşıldığı gibi 200'ü dışarıda 150'si de içeride olmak üzere toplamda 350 üyeli meclisin Filistin içinde ve dışında yapılan seçimlerle göreve gelmesini istiyor."



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) Siyasi Büro üyesi Salah el-Yusuf ise toplantının önemine dikkati çekerek, "Toplantı, aralarında Hamas ve İslami Cihad'ın da bulunduğu tüm Filistinli grupları ve renkleri temsil etmesiyle önem taşıyor. Toplantının sonucunda Filistin topraklarında umarım ki Filistin Milli Birlik hükümeti kurulabilir. Devlet başkanı, parlamento ve Filistin Ulusal Konseyi seçimleri gerçekleştirilebilir." ifadelerini kullandı.



Filistinli tarafların konseyin siyasi programı, toplantı takvimi, gruplar arasında uzlaşı ve seçim tarihi konularıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiği Filistin Ulusal Konseyi hazırlık komitesi toplantısı yarın da devam edecek.



Hamas ve İslami Cihad hareketi geçen ay, Filistinli gruplar arasında uzlaşı ve Filistin'in ulusal çıkarları kapsamında toplantıya katılacaklarını bildirmişti. Ulusal Konsey, İsrail'in engellerine maruz kalmamak amacıyla Filistin dışında toplanıyor.



Filistin Ulusal Konseyi



Yurtiçi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu üyeleri, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli grupları kapsıyor.



Resmi sitesinde, bütün bölgelerdeki Filistin halkını temsil ettiği belirtilen konseyin, bağımsızlık, egemenlik, dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru ulusal hakların elde edilmesi için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) politikasını ve programlarını belirlediği kaydediliyor.



FKÖ'nün programını, planlarını, siyasetini belirleyen konseyin, FKÖ'nün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergeleri inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.



Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu Konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.



FKÖ tüzüğüne göre, Filistin Ulusal Konseyinin daimi merkezi Kudüs'te, başkanlık ofisinin geçici merkezi ise Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor. Gazze ve Nablus'ta da Filistin ulusal yönetimi kurulduktan sonra açılan şubeler yer alıyor.



Ulusal Konsey, Kudüs'te 1964'te yapılan kuruluş konferansından bu yana son olarak 1996'da Gazze'de toplandı. Konseyin oturumları zaman zaman Mısır, Cezayir, Suriye gibi ülkelerin başkentlerinde yapıldı.



Konseyin oturumlarında 100 ila 730 üye hazır bulunuyor. Gazze'de 1996'da yapılan olağan oturuma 730 üye katılmıştı.