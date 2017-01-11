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Toplantıya katılanlar

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun'un sonuç bildirgesini okuması

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi Hazırlık Komitesi Toplantısı'nda tüm Filistinli siyasi grupların sürece dahil edildiği milli birlik çağrısı yapıldı.



Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de üyesi olmadıkları halde katıldığı ve bu iki grubun dışında 30 farklı Filistinli siyasi grubun temsil edildiği toplantı bugün Beyrut'ta tamamlandı. Konsey Başkanı Selim ez-Zanun, Beyrut'ta toplantının gerçekleştiği Filistin Büyükelçiliğinde sonuç bildirgesini okudu.



Komite, sonuç bildirgesinde, "Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) işgal altında bunan Kudüs'teki sorunlar karşısında örgüt içinde milli birliği sağlama çağrısı" yaptı.



Bildirgede, 2005 yılındaki Kahire Deklarasyonu ve 2011 yılındaki uzlaşı anlaşmaları çerçevesinde "Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nın tüm grupların dahil edildiği şekilde yapılması gerektiği" kaydedildi.



Sonuç bildirgesinde ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a "siyasi gruplarla istişarelerde bulunarak milli birlik hükümeti kurma" çağrısında bulunuldu.