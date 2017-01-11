Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Filistin Ulusal Konseyi Hazırlık Komitesi Toplantısı'nda tüm Filistinli siyasi grupların sürece dahil edildiği milli birlik çağrısı yapıldı.



Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin de üyesi olmadıkları halde katıldığı ve bu iki grubun dışında 30 farklı Filistinli siyasi grubun temsil edildiği toplantı bugün Beyrut'ta tamamlandı. Konsey Başkanı Selim ez-Zanun, Beyrut'ta toplantının gerçekleştiği Filistin Büyükelçiliğinde sonuç bildirgesini okudu.



Komite, sonuç bildirgesinde, "Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) işgal altında bunan Kudüs'teki sorunlar karşısında örgüt içinde milli birliği sağlama çağrısı" yaptı.



Bildirgede, 2005 yılındaki Kahire Deklarasyonu ve 2011 yılındaki uzlaşı anlaşmaları çerçevesinde "Filistin Ulusal Konseyi Toplantısı'nın tüm grupların dahil edildiği şekilde yapılması gerektiği" kaydedildi.



Sonuç bildirgesinde ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a "siyasi gruplarla istişarelerde bulunarak milli birlik hükümeti kurma" çağrısında bulunuldu.



Filistinli tarafların, konseyin siyasi programı, toplantı takvimi, gruplar arasında uzlaşı ve seçim tarihi konularıyla ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldiği Filistin Ulusal Konseyi Hazırlık Komitesi Toplantısı dün başkent Beyrut'ta başlamıştı.



Hamas ve İslami Cihad hareketi geçen ay, Filistinli gruplar arasında uzlaşı ve Filistin'in ulusal çıkarları kapsamında toplantıya katılacaklarını bildirmişti. Ulusal Konsey, İsrail'in engellerine maruz kalmamak amacıyla Filistin dışında toplanıyor.



- Filistin Ulusal Konseyi



Yurt içi ve dışındaki tüm Filistinlileri temsil eden bir "parlamento" olarak görülen Filistin Ulusal Konseyinin yönetim kurulu, Hamas ile İslami Cihad Hareketi dışındaki Filistinli gruplardan oluşuyor.



Resmi sitesinde, bütün bölgelerdeki Filistin halkını temsil ettiği belirtilen konseyin, bağımsızlık, egemenlik, dönüş hakkı ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gibi meşru ulusal hakların elde edilmesi için FKÖ'nün politikasını ve programlarını belirlediği kaydediliyor.



FKÖ'nün programını, planlarını ve siyasetini belirleyen konseyin, örgütün yıllık çalışmalarını raporlama, komitelerin önerileri ve ekonomik göstergelerini inceleme ve değerlendirme görevi bulunuyor.



Filistinli grupların, bağımsız vekillerin ve Batı Şeria ile Gazze'deki Filistin yönetimine bağlı milletvekillerinin üyesi olduğu konseyde Hamas ile İslami Cihad yer almıyor.



FKÖ tüzüğüne göre, Filistin Ulusal Konseyinin daimi merkezi Kudüs'te, başkanlık ofisinin geçici merkezi ise Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunuyor. Gazze ve Nablus'ta da Filistin ulusal yönetimi kurulduktan sonra açılan şubeler yer alıyor.



Ulusal Konsey, Kudüs'te 1964'te yapılan kuruluş konferansından bu yana son olarak 1996'da Gazze'de toplandı. Konseyin oturumları zaman zaman Mısır, Cezayir, Suriye gibi ülkelerin başkentlerinde yapıldı.



Konseyin oturumlarında 100 ila 730 üye hazır bulunuyor. Gazze'de 1996'da yapılan olağan oturuma 730 üye katılmıştı.