Filistin ile İsrail Arasında Telekomünikasyon Anlaşması

İsrail ve Filistin yönetimleri arasında üçüncü nesil (3G) mobil haberleşme sisteminin Batı Şeria'da kullanılmasını öngören nihai anlaşma imzalandı.



Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Allam Musa, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 3G teknolojisinin Batı Şeria'da kullanılması imkanını sağlayacak nihai anlaşmanın imzalandığını söyledi.



Batı Şeria'da 3G teknolojisinin olmaması nedeniyle halkın 3G ve 4G teknolojileri hizmetlerini veren İsrail telefon hatlarını kullandığını belirten Musa, İsrail'in 5G teknolojisine geçmesine rağmen piyasayı elinde tutabilmek için 3G teknolojisi kullanımına devam ettiğini ifade etti.



Filistin Telekomünikasyon Şirketi "Cevval"in Genel Müdürü Abdulmecid Mulhim de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında, İsrail telekomünikasyon şirketlerine ait yaklaşık 400 bin hattın bulunduğunu söyledi.



Söz konusu anlaşmanın sadece Batı Şeria bölgesini kapsadığı, Gazze'de geçerli olmadığı belirtildi.



İsrail, Filistin telekomünikasyon şirketlerinin 3G teknolojilerini kullanmasına izin vermiyordu. İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki illegal Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayan 400 bin kişinin 3G teknolojisinden yararlanması için ise İsrail şirketlerinin buralara "3G kuleleri" kurmasına izin verildiği belirtiliyor.



Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Musa konuya ilişkin yaptığı önceki açıklamalarında, Filistin telekomünikasyon şirketlerinin ikinci nesil kablosuz telefon teknolojisi (2G) ile çalıştığını ve bu teknolojinin, kullanıcı için yüksek maliyetli olduğunu ifade etmişti.