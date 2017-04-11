Filistin Hükümetinden "Maaş Kesintisi" Açıklaması

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, yeterli kaynağın bulunması ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın uzlaşı girişiminin Hamas tarafından kabul edilmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarının tam olarak ödeneceğini açıkladı.



Hamdallah yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarından yapılan kesinti, bazı ekstra ödemelerin dondurulması niteliğindedir. Bu kalıcı bir şey değildir. Yeterli kaynağın bulunması ve Hamas'ın, Devlet Başkanı Abbas'ın uzlaşı girişimini kabul etmesi halinde ödeme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.



Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze'den vazgeçmediğini belirten Hamdallah, "Hükümet, Hamas'ın oluşturduğu idari komitenin feshedilmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki işleri, gümrük kapılarını ve bakanlıkları devralmaya hazır. Bu takdirde memurlar işlerine dönebilir." açıklaması yaptı.



Mahmud Abbas liderliğinde geçen hafta toplanan Fetih Hareketi Merkezi Komitesi, Hamas'ın bakanlıkları denetleme amaçlı idari komite kurmasına tepki göstererek, bu tür adımların "kabul edilemez" olduğunu bildirmişti.



Toplantıda ayrıca, bu ayın 25'ine kadar Hamas ile nihai uzlaşıya varılması için "Araştırma ve İletişim Komitesi" oluşturma kararı alınmıştı.



Gazze'deki Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta'nın bugün yaptığı açıklamaya göre, Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyet, Hamas'la uzlaşı görüşmeleri için önümüzdeki günlerde Gazze'ye gelecek.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili alırken, Uzlaşı Hükümeti kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını kaydetmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.