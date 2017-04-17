Filistin Esirler Günü Etkinliğine Müdahale

Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytullahim kentlerinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı.



Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beytullahim'de Filistin Esirler Günü etkinliklerinin düzenlendiği kentin kuzeyindeki kontrol noktasında yaşanan çatışmalarda İsrail askerleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı. Olaylarda 2 Filistinli plastik mermiyle yaralanırken bazıları göz yaşartıcı gazdan etkilendi.



Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesi yakınlarında çıkan çatışmalarda ise yaralanan bir Filistinli daha sonra İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.