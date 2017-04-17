Batı Şeria'da Filistin Esirler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.



Ramallah'ta Ortodoks Kulübü önünden başlayan yürüyüş Es-Saa kavşağına oradan da kentin caddelerine doğru devam etti.



Yürüyüşe katılan binlerce kişi, Filistin bayrakları ile Filistinli tutukluların resimlerini taşıdı.



Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nün ulusal bir gün olduğunu ancak bu yıl binden fazla tutuklunun açlık grevine başlamasıyla eş zamanlı olarak farklı bir boyut kazandığını kaydetti.



Bu etkinliklerin açlık grevleri sürdükçe artarak devam edeceğini belirten Karaki, "Filistinliler, bugünle uluslararası camiaya, İsrail'in hapishanelerde tutuklulara karşı izlediği baskı politikasına karşı ahlaki ve hukuki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği yönünde mesaj veriyor." dedi.



İsrail'in tutuklulara insanlık dışı muamelede bulunmayı bırakması gerektiğini aktaran Karaki, açlık grevlerinden İsrail'i sorumlu tuttu.



Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi'nin eşi Fedva el-Bergusi ise açlık grevine başlayan tutukluların önceden meydanlarda mücadele ettiğini şimdi ise özgürlük ve onur mücadelesi verdiklerini ifade etti.



Fedva, Filistin halkının tutuklulara, mücadelelerinde destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.



İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık iki bin Filistinli mahkum, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için açlık grevi başlatmıştı.