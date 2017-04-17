Filistin Esirler Günü
- Yürüyüşten detay görüntüler İsrail güvenlik güçleri'nin yürüyüşe müdahale etmesi Göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmesi İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara ve diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da düzenlenen "Filistin Esirler...
- Yürüyüşten detay görüntüler
İsrail güvenlik güçleri'nin yürüyüşe müdahale etmesi
Göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmesi İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara ve diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da düzenlenen "Filistin Esirler Günü" etkinlikleri kapsamında Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yürüyüş düzenlendi. İsrail güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.