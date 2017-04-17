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İsrail güvenlik güçleri'nin yürüyüşe müdahale etmesi

Göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etmesi İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntılara ve diğer hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da düzenlenen "Filistin Esirler Günü" etkinlikleri kapsamında Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yürüyüş düzenlendi. İsrail güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.