İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için Gazze Şeridi'nde destek gösterisi düzenlendi.



"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli yakınlarının posterlerini taşıyarak Uluslararası Kızılhaç binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında, tutukluların serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.



İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Muhammed el-Hindi, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in haksız uygulamalarına tepki göstererek Filistinli tutuklulara destek mesajları verdi.



"Halkımıza yönelik tüm komplolara rağmen Filistin meselesi, tüm Filistinlileri bir araya getirmeye devam edecektir." diyen Hindi, İsrail hapishanelerindeki tutuklular için Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması gerektiğini söyledi.



Filistinli tutukluların keyfi uygulamalar nedeniyle birçok sıkıntı çektiğini belirten Hindi, "Tüm taraflar, İsrail'in esirlere karşı uyguladığı düşmanca siyaseti ifşa etmeli." diye konuştu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için bu sabah açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.