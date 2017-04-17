İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine uluslararası boyut kazandırılması çağrısında bulundu.



"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in keyfi uygulamalar ve insanlık dışı muamelelerle Filistinli tutukluları temel haklarından yoksun bıraktığına işaret edildi.



Açıklamada, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli esirlere destek veriyor, seslerini dünyaya duyurmaları için başlattıkları açlık grevi konusundaki ısrarlarını ve direnişlerini destekliyoruz." denildi.



İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de Filistinli tutukluların meşru haklarıyla özgürlük, adalet ve onur için mücadelelerinin arkasında olduklarını belirtti.



Useymin, "İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklular meselesine, uluslararası boyut kazandırılması ve işgal güçlerinin ırkçı politikalarının ifşa edilmesi önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.



Uluslararası topluma çağrıda bulunan Useymin, insan haklarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı uygulamalarını sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi'nin öncülüğünde bugün açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.