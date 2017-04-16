Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklular meselesine uluslararası ve hukuki desteğin sağlanması için çaba sarf ettiklerini belirtti.



Hamdallah, "Filistin Esirler Günü" münasebetiyle Filistin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi, işgalin sonlandırılması, tutukluların koşulsuz şekilde serbest bırakılması amacıyla İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların sorunlarının dünya üzerindeki en uzak kara parçasına ulaştırılması için çalışıyor." dedi.



Esirler Günü'nün, Filistinli tutuklular adına hissedilen acıları yinelerken tutukluların direnişi nedeniyle de gururlandıklarını söyleyen Hamdallah, Filistinli tutuklulara hitaben şu ifadeleri kullandı:



"Yönetim ve halk olarak arkanızdayız. Mervan el-Bergusi ile Filistinli gruplardaki kardeşlerinin liderliğinde hakları ve onurlarını savundukları özgürlük savaşında sergilediğiniz direnişle bizi gururlandırıyorsunuz."



Hamdallah, Filistin halkı ile ulusal kurumların tümüne tutuklularla olan dayanışmalarını artırmaları çağrısında bulundu.



Filistin Esirler Cemiyeti'nin aralarında bulunduğu kurumların hazırlığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 57'si kadın, 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.