Arap Birliği, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular için uluslararası koruma sistemi oluşturulması talebinde bulundu.



Arap Birliğinden "Filistin Esirler Günü" nedeniyle yapılan açıklamada, uluslararası camia, uluslararası kanunlara saygı duyması, Filistinli tutuklulara savaş esiri muamelesi edilmesiyle ilgili uluslararası kararlara uyması için İsrail'e baskı uygulamaya çağrıldı.



Açıklamada, hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik savaş suçu sayılabilecek ve adalet açısından sorgulanması gereken ihlalleri derhal sonlandıracak uluslararası koruma sistemi oluşturulması çağrısı yapıldı.



İsrail'in, Filistinli tutuklulara yönelik fiziksel ve psikolojik işkence metotları uyguladığı belirtilen açıklamada, tutukluların İsrail'in ihlalleri ve politikalarına karşı koymak için yeni açlık grevlerine girdiği anımsatıldı.



Açıklamada, ayrıca hapishanelerde 300'ü çocuk, 500'ü idari tutuklu, 57'si kadın yaklaşık 7 bin tutuklunun bulunduğu, yaklaşık 210 insanın ise cezaevlerinde öldüğü kaydedildi.