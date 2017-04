İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlalleri, yaklaşan "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla Gazze'de düzenlenen etkinlikte protesto edildi.



İslami Cihad Hareketine yakınlığıyla bilinen Kudüs'ün Kalbi Vakfı ve El-Ahrar hareketinin çağrısıyla BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) binası önünde bir araya gelen Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların fotoğraflarını taşıdı.



İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, burada yaptığı konuşmada, "Esirler konusu, tüm Filistin halkını bir araya getiren bir meseledir." dedi.



Filistinli tutuklulara yönelik ihlallere tepki gösteren Mudellel, "İsrail Hapishaneler İdaresi, Filistinli tutuklulara her türlü işkence uygulamaya devam ediyor. Ayrıca yüzlerce Filistinli hasta tutuklu, yeterli sağlık hizmeti verilmediği için her dakika ölüme sürükleniyor." diye konuştu.



Müslüman ve Arap alemine Filistinli tutuklular için harekete geçme çağrısı yapan Mudellel, Filistin yönetiminden de İsrail'in uygulamalarına karşı ortak strateji belirlemesini talep etti.



Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan "17 Nisan", 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.