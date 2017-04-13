Filistin Eğitim Bakanlığından Unrwa'ya Tepki

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansıyla (UNRWA) iletişimi askıya aldığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki okullarında uygulanan müfredatta değişiklik yapma isteğine tepki gösterilerek, "Müfredatta yapılacak herhangi bir değişiklik ev sahibi ülkelerin yasalarının apaçık ihlalidir." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, bazı makamları hoşnut etmek için müfredatta yapılması istenen değişikliğin, İsrail işgali altındaki Filistin halkının kimliğini muhafaza etme ve mücadelesini sürdürme hakkına ihanet anlamı taşıdığı belirtildi ve kurumla iletişimin askıya alındığı bildirildi.



Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam da yaptığı açıklamada, "Filistin halkına, tarihine ve mücadelesine hakaret teşkil eden tavırlara karşılık onurlarını satmayacaklarını ve kimseye teslim olmayacaklarını" kaydetti.



Bakanlık 24 Mart'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'yı müfredat değişikliği konusunda uyarmış ve bu konuda bakanlıktaki uzman birimlere danışılmasını istemişti.



İsrail yönetimi, Filistin eğitim sisteminin Yahudilere karşı provokatif dersler içerdiğini öne sürerken, Filistin yönetimi bu iddiaları reddediyor.