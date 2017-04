Filistin Dışişleri Bakanlığından El-Halil Kenti Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin El-Halil kentinde 5 Filistinli genci tutuklamasını kınayarak, bu durumun "İsrail'in uluslararası kanunları ve yapılan anlaşmaları ihlal etmesinin resmi yansıması" olduğunu belirtti.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal gücü olarak uluslararası kanunları çiğnemiş ve El-Halil kentine girerek 5 Filistinli genci tutuklamıştır." ifadeleri kullanılırken, İsrail'in Filistin topraklarına ve Batı Şeria'nın A bölgesine yönelik ihlallerini sürdürdüğü, bu bağlamda eğitim merkezlerine, hastanelere ve ibadethanelere yönelik ihlallerde bulunduğu ifade edildi.



El-Halil Hastanesi önüne ses bombası atılması ve ateş açılması sonucu hastanenin acil kapısının kullanılamaz hale geldiği aktarılan açıklamada, "Bu, işgal güçlerinin hastanelere yönelik gerçekleştirdiği ilk saldırı değil. Daha önce de El-Halil Hastahanesi ve Nablus'daki başka bir hastahane de bu tarz saldırılara maruz kaldı. Bu uygulamalar İsrail'in uluslararası kanunları ve yapılan anlaşmaları ihlal etmesinin resmi yansımasıdır." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu ihlallere uluslararası toplumun gereken düzeyde cevap vermemesinin İsrail'e cesaret verdiğine işaret edilen açıklamada, "Birleşmiş Milletler'den (BM) İsrail'in işgal devleti olduğunu ve her gün uluslararası kanunları ve kararları ihlal ettiğini hatırlamaları ve bunu BM üyeleri ile ABD Senato üyelerine hatırlatmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Ayrıca, BM'ye İsrail işgali ve Filistin halkına karşı hak ihlalleri karşısındaki tavrında, şeffaflığını ve güvenilirliğini yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, dün sivil kıyafetli İsrail askerleri, kentteki El-Halil Devlet Hastanesi önünde 5 Filistinliyi gözaltına almıştı.



Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.



Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C Bölgesi"nin idari yönetimi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.



Anlaşmaya göre, nihai çözüm sağlanana kadar taraflar sahadaki gerçekliği değiştirecek adımlar atmayacaktı. Ancak İsrail bu bölgeye Oslo Anlaşması'nı ihlal ederek, Yahudi yerleşimcileri yerleştirmeye ve askeri karargahlar kurmaya devam etti.