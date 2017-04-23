Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Özbekistan'a Geliyor

Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mazen Şamiya ve heyeti temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geliyor.



Filistin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mazen Şamiya başkanlığındaki heyet Özbekistan-Filistin ikili ilişkilerindeki güncel meseleleri ve uluslararası konuları görüşmek için yarın başkent Taşkent'e ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Filistin heyeti Özbekistan Ali Meclisi, Dışişleri Bakanlığı, Diş Ticaret Bakanlığı, Devlet Turizmi Geliştirme Komitesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nda görüşmelerde bulunacak. - TAŞKENT