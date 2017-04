Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki Çin'de

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 1967 sınırlarına dayalı, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu tam egemen Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini söyledi.



Resmi ziyaret için Çin'de bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Vang ile bir araya geldi.



Vang, İsrail-Filistin görüşmeleri, iki devletli çözüm, Suriye sorunu, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin'in geçen 70 senede tam egemen bir devlet kuramamasının adaletsizlik olduğunu belirtti.



İki devletli çözüme ve 1967 sınırlarına dayalı, Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu tam egemen Filistin devletinin kurulmasına destek verdiklerini dile getiren Vang, "Barış görüşmeleri ve karşılıklı güvenin altını oyan çabalar, hemen sona ermeli. Masum sivilleri hedef alan ihlaller ve yeni yerleşim yeri inşaatları durdurulmalı." dedi.



Vang, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmasını talep eden kararının uygulanması gerektiğini ve uluslararası toplumun adım atmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



Vang, "Görüşmeler bir an önce başlamalı, barış görüşmeleri başlamalı, barış için umut yeşertilmelidir." diye konuştu.



İki devletli çözüm konusunda geçen ay Çin'i ziyaret eden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu da teşvik ettiklerini hatırlatan Vang, Çin'in 40'dan fazla programla Filistin'in kalkınmasını desteklediğini ve bu desteğin gelecekte de süreceğini belirtti.



Suriye'deki kimyasal saldırılara değinen Vang, "Yasa dışı kimyasal silahların kullanılmasını güçlü şekilde kınıyoruz. BM'nin Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasına yönelik bağımsız ve kapsamlı bir soruşturma yapmasını destekliyoruz. Eğer bu eyleme karşı bir şey yapılacaksa bu Birleşmiş Milletler çatısı altında olmalı ya da uluslararası normlara uygun yapılmalı." diye konuştu.



Uluslararası toplumun bu konuda birlik içinde olmasının ve liderlik etmesinin önemini vurgulayan Vang, Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini söyledi.



Vang, Rusya'nın Suriye konusundaki BMGK karar tasarısını veto etmesine ilişkin "BM'nin bu soruna karşı birlik halinde olmasını görmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Siyasi çözümün Suriye için tek doğru yol olduğunu belirten Vang, tüm tarafların özellikle ABD ve Rusya'nın karşı karşıya gelmemek ve çatışmaktan kaçınmak için iletişim kurması ve işbirliği yapması gerektiğini belirtti.



"Tek Çin ilkesini destekliyoruz"



Filistin Dışişleri Bakanı el Maliki de 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün Filistin ve İsrail arasındaki çatışmayı bitirecek tek çözüm olduğunu dile getirdi. Maliki, Filistin ve İsrail arasında barış anlaşması için Çin'in daha aktif rol oynamasını istediklerini söyledi.



Adı, rengi, bölgesi ve şekli ne olursa olsun teröre karşı ortak mücadelelerini teyit ettiklerini belirten Maliki, Filistin sorununun çözümü ve bağımsız Filistin devletinin tesisinin teröre karşı mücadelede mihenk taşı olduğunu dile getirdi.



Filistin ile Çin'in ikili, bölgesel ve küresel konularda iletişim ve koordinasyon içinde olduğunu belirten Maliki, Filistin'in "Tek Çin ilkesi"ni desteklediğini sözlerine ekledi.