Filistin Dışişleri Bakanı El-Maliki Çin'de

- Filistin Dışişleri Bakanı el-Maliki'nin konuşması

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin konuşması Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi ziyaret kapsamında Çin'e gelen Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldi. Bakanlık binasında heyetler arası yapılan toplantılar sonrasında Vang ve el- Maliki düzenledikleri ortak basın toplantısında İsrail-Filistin görüşmeleri, iki devletli çözüm, Suriye sorunu, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu