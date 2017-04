Filistin Direnişinin Sembol İsmi Bergusi'nin Nyt'deki Makalesi

NEW Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan Bergusi'nin New York Times gazetesinin uluslararası baskısında yer alan makalesine ABD baskısında yer vermemesi tepkilere neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Bergusi'nin çağrısıyla İsrail hapishanelerinde bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli açlık grevine başlamasının ardından Mervan Bergusi 15 yıldır tutuklu olduğu hapishaneden New York Times (NYT) gazetesine "Neden İsrail hapishanelerinde açlık grevindeyiz?" başlıklı makale yazdı.



Ancak söz konusu makalenin NYT'nin sadece uluslararası baskısında yer alması ve ABD baskısını okuyanların bu yazıyı görmemesi eleştirilere neden oldu.



İsrail-Filistin sorunu ve ABD'nin bu konudaki politikalarını takip eden Mondoweiss internet sitesinin kurucularından Philip Weis, gazetenin bu politikasına tepki göstererek NYT'nin makaleyi uluslararası baskısına "gömüp" ABD'li okuyucuların bunu görmesinden kaçındığını yazdı.



"Bu makaleyi Paris'teki birisinin görmesi niçin New York'taki görmesinden daha önemli?" diye soran Weis, bu uygulamanın Bergusi'nin bu çağrısını ikincil konuma atma çabası olduğunu savundu.



"Başka seçenek kalmadı"



Bergusi, İsrail hapishanelerinde 15 yıldan beri tutuklu bulunduğunu aktardığı makalesinde, "Filistinlilere uygulanan illegal ve keyfi tutuklamaların yanında mahkumlara yapılan kötü muameleye hem şahit hem de bunun kurbanı oldum. Diğer tüm seçenekleri tükettikten sonra bu ihlallere direnmek için açlık grevine gitmekten başka seçenek olmadığına karar verdim. Bugün başlayan bu açlık grevinde Filistinli mahkumlar bana katılmaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.



Öte yandan bu makale İsrailli yetkililer ve İsrail yanlısı basının da büyük tepkisini çekti.



Makalede Bergusi için "Filistinli lider ve parlamenter" nitelemesi kullanılmıştı.



İsrail yanlısı çevreler ise Bergusi'nin "terörist ve beş cinayetten sorumlu" olduğunu iddia ederek bu bilgiye yer vermeyen gazeteyi eleştirdi.



Bu yoğun eleştiriler üzerine NYT'nin editörlerinden Liz Spayd, yorum sayfası yöneticilerinin bu bilgilere yer vermemesinin hata olduğu açıklamasını yaptı.



Bu açıklama üzerine gazete makaleye "editörün notu" kısmı ekleyerek Bergusi'nin İsrail mahkemesinde "terör örgütü üyeliği ve 5 kişiyi öldürmekten" mahkum olduğu ancak Bergusi'nin mahkemeyi tanımadığı için savunma yapmadığı bilgisini koydu.