Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün'de

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğü bildirildi.



Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda ülkesini ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi.



Bölgesel konular ile Ortadoğu barış süreci için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmede, Ürdün'de düzenlenecek Arap Birliği zirvesinde başta Kudüs ve Filistin meselesi olmak üzere gündeme gelecek konular masaya yatırıldı.



Görüşme sırasında Ürdün'ün, Arap Birliği zirvesinde Filistin davasının önemine dikkati çekeceğini belirten Kral Abdullah, ülkesinin bütün uluslararası kesimler ile Kudüs'ün tarihinin, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal mekanlarının korunması için çalışacağını ifade etti.



Mahmud Abbas da Filistin yönetiminin, bağımsız Filistin devleti kurulmasını sağlayacak barış müzakerelerinin yeniden başlaması için uluslararası kesimlerle yürüttüğü görüşmeler hakkında bilgi verdi.



Abbas, Ürdün'ün Filistin halkına ve davasına verdiği destekten ötürü Kral Abdullah'a teşekkür etti.