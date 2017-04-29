Filistin Devlet Başkanı Abbas Mısır'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 3 Mayıs'ta yapacağı ABD ziyareti öncesi Mısır'a geldi.



Filistin'in Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Abbas'ın başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiği belirtildi.



Açıklamada, "Görüşmede bölgesel ve ikili ilişkilerin yanı sıra, İsrail ile Filistin arasında adil ve kapsamlı bir barışın sağlanması için barış sürecinin tekrar canlandırılması ile ilgili konular ele alınmıştır." denildi.



Görüşmede Abbas'ın, "Filistin davası ve Gazze konusu ile diğer bölgesel ve uluslararası arenada Mısır'ın göstermiş olduğu gayretten övgüyle bahsettiği" aktarıldı.



Öğle saatlerinde iki saatlik kısa bir ziyaret için Kahire'ye gelen Abbas'ın, Ürdünlü yöneticilerle bir araya gelmek üzere buradan Amman'a geçeceği öğrenildi.



Abbas, bir önceki Mısır ziyaretini Arap Birliği Zirvesi'nden 10 gün önce 19 Mart'ta gerçekleştirmişti.



Resmi bir ziyaret için 3 Mayıs'ta ABD'ye gitmesi planlanan Abbas'ın burada Başkan Donald Trump ile bir araya gelmesi bekleniyor.