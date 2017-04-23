Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kuveyt'te

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiği bildirildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kuveyt'te

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldiği bildirildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, başkentin güneyindeki Havalli ilindeki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye Kuveyt Veliahtı Şeyh Nevvaf el-Ahmed de katıldı.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesi, iş birliğinin artırılması ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve üst düzey yetkililerden oluşan bir heyet eşliğinde iki günlük ziyaret için bugün Kuveyt'e gelmişti.

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