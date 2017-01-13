Filistin Devlet Başkanı Abbas İtalya'da

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile bir araya geldi.



Bir dizi temaslarda bulunmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Abbas, Dışişleri Bakanı Alfano ile görüştü.



Görüşmeye ilişkin İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, samimi havada geçen Abbas-Alfano buluşmasında, İtalyan bakan ülkesinin, Ortadoğu barış sürecinde iki devletli çözüme yönelik siyasi şartların inşasına katkıda bulunma isteğini Abbas'a aktardı.



Alfano görüşmede, "İtalya, uluslararası toplum ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasını sona erdirmek için tek uygun çözüm olan iki devlet modelini desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı.



Bakan Alfano Abbas'a, İsrail'in izlediği yerleşim yerleri politikası ve uluslararası hukuka uygunluk bakımından İtalya'nın tutumunu teyit etti. Aynı zamanda bölgedeki terör ve şiddet eylemlerini kınayan İtalyan Bakan, Filistin yönetiminin şiddet eylemlerine yönelik takındığı tavrın önemine vurgu yaptı.



Görüşmede, ülkesinin Filistinlilere son yıllarda gösterdiği yakınlığa dikkati çeken Alfano, 2005 yılından bu yana İtalya'nın 240 milyon avronun üzerinde Filistin'e destek sağladığını hatırlattı.



Mahmut Abbas da uluslararası toplumun, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için daha güçlü bir baskı yapması gerektiğini ifade ederek, Paris Konferansı'nın da bu konuya katkı sağlamasanı umduğunu dile getirdi.



Filistinli lider, yarın sabah Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşecek, ardından da ülkesinin Vatikan nezdindeki büyükelçiliğinin açılışına katılacak.



Bu arada Abbas'ın, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile de görüşmesi bekleniyordu ancak önceki gün geçirdiği rahatsızlık nedeniyle halen hastanede bulunan Gentiloni ile görüşme yapılamadı.



Abbas'ın, İtalya temaslarının ardından Fransa'da düzenlenecek Filistin Konferansı'na katılması bekleniyor.