Filistin Devlet Başkanı Abbas Bangladeş'te

Ülkesini ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Dakka'da bir araya gelen Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Filistin devletini desteklediklerini vurguladı.



Bangladeş resmi haber ajansı "Bangladesh Sangbad Sangstha"ya göre, Dışişleri Bakanı Abul Hasan Mahmud Ali ve Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek adına dışişleri bakanları düzeyinde ortak komite kurulması için Vecid ve Abbas'ın huzurunda mutabakat zaptı imzaladı.



Haberde, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Şahidul Hak'ın, "Bangladeş, Filistin devletine verdiği sonsuz desteğini tasdik etti." ifadesine yer verildi.



Hak, aynı zamanda, Bangladeş'in Filistin ile İsrail arasındaki "iki devletli çözüme" desteğini yineledi.



Bangladeş'e üç günlük resmi ziyarette bulunan Abbas, Bangladeş Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenleri anmak için Ulusal Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.



Dakka'daki Bangabandhu Müzesi'ni de gezen Abbas, yarın ülkeden ayrılacak.