Filistin Devlet Başkanı Abbas Bahreyn'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya geldiği bildirildi.



Filistin resmi haber ajansı VAFA'ya göre, beraberindeki heyetle Bahreyn'i ziyaret eden Abbas, ülkenin batısındaki Es-Sahir bölgesindeki Es-Sahir Sarayı'nda Kral Hamad ile görüştü.



Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile 28. Arap Birliği Zirvesi kararları ve Filistin meselesiyle ilgili diplomatik ve siyasi hareketlilik ele alındı.



Filistin halkına ve Filistin meselesine desteğinden dolayı Kral Hamad'a teşekkürlerini sunan Abbas, Bahreyn'in yanında olduğunu ve iç işlerine müdahale edilmesini reddettiğini vurguladı.



Toplantıda Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Dini İşler Müsteşarı Mahmud el-Habaş, Milli Fon Genel Müdürü Remzi Huri, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Redine ile Devlet Başkanlığı Diplomatik İşler Müsteşarı Mecdi el-Halidi ve Filistin'in Manama Büyükelçisi Halid el-Arif de hazır bulundu.