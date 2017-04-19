Filistin Devlet Başkanı Abbas, 3 Mayıs'ta Beyaz Saray'da

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, 3 Mayıs'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.



Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde konuyla ilgili bilgi veren Spicer, iki lider arasındaki görüşmenin 3 Mayıs'ta gerçekleşeceğini kaydetti.



11 Mart tarihinde ABD Başkanı Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüşerek, Abbas'ı Beyaz Saray'a davet etmişti.



Söz konusu görüşmede Trump'ın, barış anlaşmasının iki taraf arasında doğrudan müzakere edilmesi gerektiğini ve ABD yönetiminin hem Filistin hem de İsrail ile bu noktada yakın çalışacağını ifade ettiği bildirilmişti.



Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da ağırlamış, ortak basın toplantısında Trump'ın "İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." sözleri dikkati çekmişti. Aynı toplantıda Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söylemişti.



Ortadoğu Barışı konusunda bugüne kadar karışık mesajlar veren Trump yönetiminin, Abbas görüşmesinin ardından nasıl bir rota çizeceği merak ediliyor.