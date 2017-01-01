Filistin Destekçisi Başpiskopos Capucci Öldü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin yanlısı görüşleriyle tanınan Başpiskopos Hilarion Capucci'nin öldüğünü duyurdu.



Abbas, Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan haberde, "büyük mücadeleci" olarak tanımladığı Capucci'nin İtalya'nın başkenti Roma'da vefat ettiğini belirtti.



Hamas Siyasi Büro Sözcüsü İzzet er-Reşak da yaptığı açıklamada, Filistin halkının yanında yer alan ve haklarını savunan Hilarion Capucci'nin vefat ettiğini kaydetti.



Reşak, açıklamada, "Capucci gitti ama ardında işgale karşı verdiği cesur mücadeleyi bıraktı. Filistinliler onu cesur ve kahramanca mücadelesiyle nesiller boyu hatırlayacak." ifadelerini kullandı.



Suriye'nin Halep kentinde 1922 yılında doğan Hilarion Capucci, 1965'te Kudüs'te Katolik Kilisesi'nde başpiskoposluk görevine getirilmişti. Capucci, 1974'te Batı Şeria'ya gizli olarak silah soktuğu iddiasıyla İsrail tarafından tutuklanmış ve 12 yıl hapis cezasına mahkum edilmiş, ancak 4 yıl hapiste kaldıktan sonra 1978'te İsrail'den sınır dışı edilmişti.